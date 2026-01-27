池田泉州ホールディングス [東証Ｐ] が1月27日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比18.8％増の187億円に伸び、通期計画の218億円に対する進捗率は86.0％に達したものの、5年平均の88.2％を下回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比18.8％減の30.5億円に減る計算になる。