オトナ女子気まま旅in 函館市区町村の魅力を図るランキングで一位に輝いた函館を２人がきままに日帰り旅！！【出演者】いとうあさこ大久保佳代子はこだてFOODフェスタ２月２１日（土）〜２２日（日）開催函館アリーナにて開催【函館朝市】◼️三橋商店・ホッケ焼き１５００円◼️荒木商店・カニたっぷりクリームコロッケ９５０円◼️海八・塩うに刺し１４００円【湯の川温泉】・湯の川温