2026年1月26日、極目新聞は、新潟県南魚沼市の八海山で遭難した中国人男性6人が、約20時間に及ぶ過酷な状況を経て無事に救助されたと報じた。記事によると、八海山でスキーヤーなどから「死の谷」と呼ばれている未開発エリアで25日午後3時ごろ、30〜40代の中国人男性6人が動けなくなったと紹介。6人は中国本土出身者5人と台湾出身者1人からなり、パウダースノーを求めてコース外の立ち入り禁止区域に進入したところ遭難したと伝え