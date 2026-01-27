きょう未明、宮城県栗原市の東北自動車道で、路上にいた高齢男性が車2台にはねられ、死亡しました。きょう午前1時頃、宮城県栗原市の東北道の上り線で、路上にいた男性が走行車線で乗用車にはねられ、その後、追い越し車線でトラックにもはねられました。この事故で、車にはねられた栃木県那須塩原市の齋藤實さん（90）が死亡しました。警察によりますと、齋藤さんが誤って道路に立ち入った可能性があるということです。齋藤さんの