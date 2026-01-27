日本テレビの各ニュース番組では、「投票前に考えるそれって本当？」と題して、選挙の際にあふれる様々な情報とどう向き合っていくべきか考えます。今回は、生成AIによるフェイク動画が選挙におよぼす影響について、慶応義塾大学・水谷瑛嗣郎准教授に聞きました。■生成AIによるフェイク動画の現状は？慶応義塾大学・水谷瑛嗣郎准教授「ここ数年で急速に生成AIツールは普及してきてると思います。それは一つは、素人でも簡単に使え