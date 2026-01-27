全日本卓球選手権の女子シングルスで初優勝を飾った張本美和選手が26日、自身のインスタグラムを更新。「3度目の正直」でつかんだ新女王について思いをつづりました。前回大会は2年連続決勝に進んだ張本選手は、パリオリンピックシングルス銅メダルの早田ひな選手に、2年連続で0-4のスコアで敗戦。試合後には大粒の涙を流しました。25日に行われた女子シングルスの決勝は3年連続同カード。第6ゲームには10-6でチャンピオンシップポ