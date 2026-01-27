オリックスは27日、昨季に続いて「株式会社ロイヤリティマーケティング」と26年のユニホームパンツ広告スポンサー契約を締結したことを発表した。2月1日から始まる宮崎春季キャンプから、選手、監督、コーチが着用するユニホームパンツに「バファローズ☆ポンタ」のロゴを掲出する。同社とのスポンサー契約は2016年シーズンから続いており、「バファローズ☆ポンタ」は誕生から10周年を迎える。