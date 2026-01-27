2021年から2024年までの間埼玉県越谷市の障害者施設で障害のある20代の男性に3回にわたり暴行を加え、ケガをさせたとして元施設職員の男（42）が逮捕されたことが捜査関係者への取材でわかりました。傷害の疑いで逮捕されたのは埼玉県越谷市にある障害者施設の元職員の男（42）です。捜査関係者によりますと男は2021年から2024年までの間この障害者施設に入居する障害のある男性（20代）に3回にわたり暴行を加えケガをさせた疑いが