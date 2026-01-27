2025年1月の新商品スイーツ5品まとめてご紹介! 1月27日以降に購入できるローソン新商品スイーツ5品をピックアップしてご紹介! あの人気商品の「盛りすぎ」モデルや、専門店監修のバレンタインギフト、食感の楽しいクレープやロールケーキなど、気になる品が多数ラインナップしています。 ローソン2025年1月の新商品スイーツまとめいま食べたい! これからの季節にぴったりな、食べ応え抜群の商品をチェックしてみてはいかがでしょ