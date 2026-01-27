NTTドコモは1月27日、LIVE BOARDの協力により、街頭にあるデジタルサイネージや大型ディスプレイなどのDDOH（Digital Out-of-Home）広告の公開前に実施する広告主審査業務を効率化する技術を開発したことを発表した。この技術は、従来は人手で行っていた複数の審査項目に対し、LLM（Large Language Models：大規模言語モデル）を活用して業務を効率化する。同技術の活用により、DOOH広告主審査業務を3割以上効率化できると見込める