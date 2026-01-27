Image: RANE アメリカのDJ機器メーカー RANEが、モーター駆動プラッターを搭載したオールインワンDJシステム「SYSTEM ONE」を発表しました。アナログ盤のように回転するプラッター Image: RANE SYSTEM ONEは7.2インチのアルミ製のモーター駆動プラッターを2基備え、アナログターンテーブルのように回転する