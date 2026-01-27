【ニュースシネマパラダイス】どうも！有村昆です。記録的な大雪で２５日、札幌へ向かう電車やバスが運休し北海道の新千歳空港が一時孤立状態になりました。約７０００人が空港内で一夜を過ごしたそうです。まさに予測不能だったことでしょう。やはり自然の猛威は恐ろしいですね。雪国にお住まいの方が多いとはいえ、体は疲労困憊かと思います。どうぞご自愛ください。さて、そんなニュースに関連し、今週はアドリブ満載、あえ