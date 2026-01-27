通信カラオケ・JOYSOUNDは、ボーイズグループ・ENHYPENのメンバー全員分の直筆サイン入りグッズなどが当たる「JOYSOUNDコラボキャンペーン×アニメ『DARK MOON -黒の月:月の祭壇-』」を、3月31日まで開催している。「JOYSOUNDコラボキャンペーン×アニメ『DARK MOON -黒の月:月の祭壇-』」これは、同グループのメンバーをキャラクター化した7人の少年たちを主人公にしたアニメ『DARK MOON -黒の月:月の祭壇-』の放送を記念して行わ