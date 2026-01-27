「繊細さん」は終了？ 60年に一度の激変とは…’26年は60年に一度の「丙午（ひのえうま）」。1966年には出生数が25％も減少したほど、不吉な年として恐れられてきた。しかし、西洋占星術の世界ではそうではないという。人気占星術師・青石ひかり氏によると「不吉というより、これまで“通用していた生き方”が一気に切り替わる年」だと語る。そして、この変化の中で輝くのは、明石家さんまやアン ミカのような陽キャタイプだとも。