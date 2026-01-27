ドジャースのＤ・ロバーツ監督（５３）が、２８年ロサンゼルス五輪の米国代表監督就任に意欲を示していると２６日（日本時間２７日）、カリフォルニア・ポスト紙のＤ・ヘルナンデス記者が伝えた。記事によると、ロバーツ監督は同紙の取材に「私はオリンピックチームを指揮したい。それが私のやりたいことだ。ロサンゼルスで、私はそのチームを指揮したい」と語ったという。“自薦”の理由は五輪がロサンゼルスで開催され、復活