阪神は２７日、「トラフェス２０２６」を７月３日からの広島２連戦で開催することを発表した。入場者全員に同イベント限定デザインのタオルをプレゼントする。またゲストによるパフォーマンスでは３日に「ｎｏｂｏｄｙｋｎｏｗｓ＋」、４日に「遊助」が登場し、甲子園を熱く盛り上げる。