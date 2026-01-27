36年ぶりに真冬の選挙となった、今回の衆議院議員総選挙。例年、2月は大雪に見舞われる地域もあるため、有権者の投票行動への影響が懸念されています。「サン！シャイン」は、国政選挙の投票率が6回連続で全国1位の山形県を取材。雪国の選挙準備と、奮闘する人々を追いました。雪で地面が凍結 準備に奮闘する人々寒波の影響で雪が降り続く鶴岡市。公示を前に、急ピッチで衆院選の準備が進められていました。取材スタッフ：雪の高さ