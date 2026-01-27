バーニーズマウンテンドッグの成長の様子が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で375万6000回再生を突破し、「めっちゃ可愛い」「こんなに大きくなるのですね」「成長スピードがえげつい…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：両手に収まるほど小さな『赤ちゃん犬』→6ヶ月まで成長した結果…子犬とは思えない『衝撃のデカさ』】 生後3週間の赤ちゃん犬 TikTokア