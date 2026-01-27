エアプサンは、静岡〜釜山線を3月30日に開設する。月・水・金曜の週3往復を運航する。所要時間は静岡発が2時間10分、釜山発が1時間45分。5月29日までの期間運航で、需要を見極めてその後の運航を検討する見通し。同路線の開設は初めてで、静岡と韓国を結ぶ路線はチェジュ航空のソウル/仁川線を合わせ、2路線に拡大する。静岡にはベトジェットエアが、4月23日からハノイ線を週3往復で乗り入れる。2月5日には、エアプサンのチョン・