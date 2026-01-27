お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が26日に自身のアメブロを更新。夫で元プロ野球選手の野球解説者・マック鈴木の知人から大量に届いた味付け海苔を使った朝食を公開した。この日、小原は「これでも、だいぶ減ったんですがまぁだまぁだ入っています 味つけ海苔！」と報告し、袋にぎっしりと詰まった味付け海苔の写真を公開。「旦那さんの知り合いの方が美味しい海苔を大量に送ってくださいました」と明かした。続けて「家族