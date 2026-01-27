ソフトバンクは、子ども向けケータイ「キッズフォン4」を2月20日に発売する。端末価格は2万9520円。あわせて、キッズフォン向け新プラン「基本プラン2（キッズフォン）」（月額748円）の提供を開始する。 また、家族が対象プランに加入している場合は「基本プラン2（キッズフォン）」が6カ月間無料になるキャンペーンを2月20日に開始する。適用には申し込みが必要で、終了日は未定。 キッズフォン4