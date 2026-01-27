タレントの来栖あつこさんが自身のインスタグラムを更新。４８歳の誕生日を迎え、夫との２ショット写真を公開しました。 【写真を見る】【 来栖あつこ 】 「48歳の誕生日」夫と２ショットでお祝い「今年も引き続き『ちょうどいい』ってテーマに生きたいと思います」来栖あつこさんは「48歳の誕生日。」「爆速の47歳が終わり、いよいよ40代折り返して48歳になりました。」「早い。早過ぎる。」と綴ると写真をアップ。投