先月、静岡県長泉町の会社兼住宅で高齢の夫婦が拘束され、現金およそ1000万円が奪われた強盗傷害事件で、警察はリクルーター役とみられる男子高校生を逮捕しました。強盗傷害などの疑いで逮捕されたのは、神奈川県に住む17歳の男子高校生です。警察によりますと、男子高校生はすでに逮捕されている4人と共謀し、先月22日の深夜、長泉町の会社兼住宅に侵入し、高齢の夫婦を拘束し負傷させ、現金およそ1000万円を奪った疑いがもたれ