共同通信杯・Ｇ３（２月１５日、東京・芝１８００メートル）から始動するラヴェニュー（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ロードカナロア）は、菅原明良騎手＝美浦・フリー＝と初コンビを組むことが分かった。１月２７日、友道調教師が明らかにした。同馬は昨年１１月の新馬戦（東京・芝１８００メートル）を５馬身差で快勝。ホープフルＳに登録し、有力馬と注目されていたが、最終追い切り後の発熱により回避していた。