26日、都内で行われた「The Tabelog Award 2026」に俳優の小芝風花（28）と片岡愛之助（53）が和装で登場した。食べログにちなみ、小芝がドラマの撮影で日本各地を訪れた際の“食の楽しみ方”について語った。【映像】艶やかな着物姿の小芝風花（全身ショット）小芝「撮影で地方ロケがあると共演者の方々に、今度この県に行くんだけどおすすめのお店はあるか、と聞く」片岡「お芝居の巡業があると全国まわるから『ここがいいん