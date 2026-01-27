広島・小園海斗内野手が２７日、マツダスタジアム内で契約更改交渉に臨み、６０００万円アップの１億５０００万円でサインした。（金額は全て推定）チームで唯一、越年していたが、キャンプイン直前に約１時間半のロングラン交渉の末、更改。「あくまでも僕の夢で、僕が決めるわけではない。行けるなら早いほうがいいけど、まずはチーム」と前置きしつつ、将来的なメジャー挑戦の夢も明かした。２５年は１３８試合に出場し、