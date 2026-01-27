アレックス・プレッティさんが射殺された現場を捜査するミネソタ州犯罪捜査局の職員/Octavio Jones/AFP/Getty Images via CNN Newsource（CNN）国土安全保障省（DHS）の職員が看護師のアレックス・プレッティさんを射殺してから2日、混乱した捜査が展開されている。司法省は公民権調査を開始していないが、現地のミネアポリスにはデモ参加者を調査するための危機対策センターが設置された。政府高官らはプレッティさんが射殺前に武