２７日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２９０．１３ポイント（１．０８％）高の２７０５５．６５ポイントと５日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が７８．９７ポイント（０．８６％）高の９２２６．１８ポイントと反発した。売買代金は１３４７億６８４０万香港ドルとなっている（２６日前場は１５１０億５１１０万香港ドル）。投資家心理が上向く流れ。中国