双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオ（右）と雌レイレイ＝25日、東京都台東区の上野動物園上野動物園（東京都台東区）の双子のジャイアントパンダ、雄シャオシャオと雌レイレイ（4歳）は27日、中国への返還のためトラックで園を出発した。同日夜に成田空港から空路で日本を離れ、28日中に中国・四川省の施設に入る。初来日した1972年以来、初めて日本からパンダがいなくなる。高市早苗首相の台湾有事発言で日中関係は悪化