３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）」で連覇を目指す日本代表「侍ジャパン」のメンバー１０人が２６日発表され、山本由伸（米ドジャース）らが名を連ねた。登録３０選手のうち、先行発表された大谷翔平（同）ら１９人と合わせ、今回の３次発表で２９人が決まり、陣容がほぼ固まった。オリックス・曽谷「今まで野球をやってきてよかった。持ち味はストライクゾーンの中で暴