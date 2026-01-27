通算250セーブまで、あと2と迫っているロッテの益田直也投手が27日、ZOZOマリンスタジアムマリンスタジアムで自主トレを公開し、「早く達成できるように頑張りたいなと思ってます」と記録の早期達成に意欲を示した。名球会入りの条件となる大記録まで、あと7で迎えた昨季は不振や故障があり、自己最少の22試合登板で1勝4敗5セーブ。不本意な成績に終わり、例年なら休養する時期も休まず、体を動かし続けてきた。ゴルフを控え、