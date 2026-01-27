ロッテは２７日、球団公式チアパフォーマー「Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！（エムスプラッシュ）」に、２０２６年新メンバーとしてＡＹＡＮＥ、ＨＡＲＵＨＩ、ＫＯＨＡＲＵ、ＭＡＳＨＩＲＯ、ＭＩＫＯＴＯ、ＭＩＵ、ＮＡＨＯ、ＹＵＩの８人が加入したと発表した。今季は計２２人で活動する。新メンバーオーディションは、昨秋に行われ、総応募数２２０人の中から、８人名が選出された。リーダーには在籍９年目のＹＵＫＡが５年連続で就