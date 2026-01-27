2026年2月6日の公開を控える映画「ほどなく、お別れです」をめぐり、葬儀ブランド「あんしん祭典」が実施を予定していたパネル展が中止となりました。公式X（旧Twitter）で1月27日正午、「皆様からのご意見並びにご指摘を真摯に受け止め」た結果として開催中止を発表しています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】このパネル展は、映画公開日である2月6日から、あんしん祭典関連の各ホールで開催される予定だ