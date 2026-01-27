言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、社会生活に欠かせない言葉と、カタカナで表記されることが多い便利な言葉を集めました。パッと頭に浮かんだ2文字を当てはめてみてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□さつ□□ろん□□であしり□□ヒント：ワイシャツにかけるものといえば？答えを見る↓↓↓↓↓正解：あい正解は「あい」で