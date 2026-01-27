昨年11月に腰のヘルニア手術を行ったソフトバンクの栗原陵矢内野手（29）が27日、春季キャンプに万全な状態で臨めることを強調した。福岡県内での自主トレを25日に打ち上げ、この日から福岡県筑後市のファーム施設で汗を流した。丸刈りから少し伸びたヘアスタイルの栗原はこの日、リハビリ組に合流し打撃や守備練習などを行った。手術を行った腰の状態についても「プレーは特に問題なくいけると思う。（キャンプも）もちろんフ