「NECは、2024年にクラブが塩貝健人の契約に含めた契約解除条項を後悔していない。それどころか、その取り決めがなければ、この日本人はおそらく決してナイメーヘンの選手になることはなかっただろう」オランダメディア『Voetbal International』が伝える。20歳の日本人FWは先日、NECからブンデスリーガのヴォルフスブルクに移籍。記事は「ドイツ側は1000万ユーロ相当の契約解除条項を発動した」とし、NECで移籍関連を扱うカルロ