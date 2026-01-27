アメリカのトランプ大統領が韓国への自動車関税や相互関税を現在の15％から25％に引き上げると表明したことを受け、韓国の大統領府は緊急の対策会議を開き、今後の対応を協議しました。アメリカのトランプ大統領は、韓国がアメリカとの関税合意について議会承認を得られず合意が履行されていないとして、自動車への関税や「相互関税」を現在の15％から25％に引き上げると表明しました。韓国政府は、「アメリカ側から公式の通知や詳