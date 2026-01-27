ロッテの益田直也投手（３６）が２７日、ＺＯＺＯマリンスタジアム出自主トレを公開。名球会入りの条件となる通算２５０Ｓまであと２として迎える１４年目のシーズンを前に「去年より全然、全然というか、かなり良いかなと思います」と順調な調整ぶりをアピールした。昨季は入団以来最少の２２試合の登板にとどまり、１勝４敗５Ｓに終わった。シーズン後は「１０年ぶりくらい」という秋季キャンプに参加。オフも体を動かした。