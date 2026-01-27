ロッテは２７日、球団公式チアパフォーマー「Ｍ☆Ｓｐｌａｓｈ！！（エムスプラッシュ）」の２０２６年新メンバーを発表した。選出されたのは、ＡＹＡＮＥ、ＨＡＲＵＨＩ、ＫＯＨＡＲＵ、ＭＡＳＨＩＲＯ、ＭＩＫＯＴＯ、ＭＩＵ、ＮＡＨＯ、ＹＵＩの８人。新メンバーのオーディションは２０２５年１０月６日〜１０月１７日の期間で募集を行い、１１月の最終審査の結果、応募数２２０名の中から選出された。新メンバーのお披露目は