鳩山由紀夫元首相が2026年1月26日にXで、23日の衆議院解散について猛批判した。「予算成立が遅れるのは国民のためにならない」鳩山氏は「真冬の時期に予算審議もせず解散することの是否が問われている」と解散への批判について言及した。その上で、「憲法7条には天皇の国事行為として、衆議院を解散することが書かれている」と憲法7条について触れ、「しかしその前提として、天皇は『国民のために』行うとされている」と指摘した。