豪債利回り上昇、明日のCPIを前に 豪債の利回りが上昇。3年債は4.3％に乗せてきた2023年以来の高水準。明日12月の豪CPIの発表が予定されており、物価の伸び加速が見込まれている。 AU3Y4.3025％AUDUSD 0.6916