中国へ返還される東京・上野動物園の双子のジャイアントパンダシャオシャオとレイレイが27日午後、生まれ育った上野動物園を出発しました。2頭は2021年に上野動物園で初めて双子のジャイアントパンダとして生まれました。観覧は25日で終了しましたが、上野動物園の周辺には27日も名残を惜しむファンが集まっています。2頭は、成田空港から27日夜の航空便で中国へ旅立ちます。中国では、母親の「シンシン」や姉の「シャンシャン」の