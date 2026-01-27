元お笑いコンビ・駆け抜けて軽トラの餅田コシヒカリ（31）が27日、都内で行われた『おにぎりサミット 2026』に登場。13日放送の日本テレビ系バラエティー『踊る！さんま御殿!!』で2年前に一般男性と結婚していたことをサプライズ発表後、初のイベント出席となった。【写真】おなじみのポーズをキメるなかやまきんに君餅田は、2024年から始まり、3度目を迎えた同イベントに3回連続で出演している。「レギュラーということでいい