広島の小園海斗内野手が２７日、マツダスタジアムで契約更改交渉に臨み、６０００万増の１億５０００万円で更改。「上げていただいた。今年も頑張ろうと思う」と話した。球団と交渉を重ね、当初は昨年１２月中の更改が予想されていたが、チームで唯一、越年した。この日は１時間２０分のロング交渉。交渉では、初めてメジャーへの夢も伝えたという。昨季は打率・３０９、出塁率・３６５で首位打者と最高出塁率に輝いた。今季