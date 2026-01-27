【第2話】 1月27日 公開 第2話を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は1月27日、高橋ヒロシ氏によるマンガ「ダストランド」第2話をヤンチャンWebとチャンピオンクロスで公開した。 第2話では、ヒバリと三蔵が暮らす小林団地の住人、池原や五島が登場。また、元ヤクザのモトキと知り合い、格闘の稽古をつけてもらう。月日は経ち、6年生の夏。公園の利用をめぐって橋本団地の面々とのいざこざが始