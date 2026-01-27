aespa（エスパ）のGISELLE（ジゼル）が、Instagramを更新。「jimoto」とキャプションに添え、東京で過ごすプライベートショットを公開した。 【写真】日本のフィギュア店やエアガンショップを訪れたaespaジゼル【写真】東京ディズニーシーを楽しむジゼル（2025年5月の投稿） ■aespaジゼルが東京を満喫！映画館で大きなポップコーンも堪能 ジゼルは20枚もの写真をアップ。東京で様々なグルメを満喫した