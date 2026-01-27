中国の傅聡国連大使＝2025年9月、米ニューヨーク（タス＝共同）【ニューヨーク共同】国連安全保障理事会が26日に開いた法の支配を巡る公開討論で、中国の傅聡国連大使は昨年11月の高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁について「台湾問題に武力介入する可能性を示す誤ったシグナルを発し、発言の撤回を拒否している」と批判した。日本の山崎和之国連大使は「全く根拠がない」と反論した。中国は高市氏の国会答弁以降、国連会