ÁÛÄê¤µ¤ì¤ëÂÐ·è¤Î¹½¿Þ27Æü¸ø¼¨¤Î½°±¡Áª¤ÏÁ´289¾®Áªµó¶è¤Î¤¦¤Á¡¢ÌîÅÞ³ÆÅÞ¤Î¸õÊä¤¬Á´ÂÎ¤Î8³ä¤ËÅö¤¿¤ëÌó230Áªµó¶è¤Ç¶¥¹ç¤·¡¢Í¿ÌîÅÞ¤Ë¤è¤ë»ö¼Â¾å¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤È¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï80Áªµó¶è°Ê¾å¤ÇÍ¿ÅÞÆ±»Î¤ÎÂÐ·è¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞÀ¯¸¢»þÂå¤ÎÁ°²óÁª¤Þ¤Ç¤ÈÂÐ·è¤Î¹½¿Þ¤¬°ìÊÑ¤¹¤ë¡£Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬·ëÀ®¤·¤¿ÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¤Ï¡¢¼«Ì±¤ÈÌó200Áªµó¶è¤ÇÁè¤¦¡£¤À¤¬¼«Ì±¡¢ÃæÆ»Î¾ÅÞ¸õÊä¤Ë¤è¤ë°ì