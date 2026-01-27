東京・上野動物園で生まれ育った双子のジャイアントパンダ、シャオシャオとレイレイ（ともに４歳）を載せたトラックは２７日、中国への返還のため、同園を出発した。日中国交正常化を記念して１９７２年１０月にカンカン、ランランの２頭が中国から贈られて以来初めて、国内でパンダが不在になる。シャオシャオとレイレイは２７日午後１時２５分頃、輸送用のケージに入り、トラックに載せられて千葉・成田空港に向かった。最