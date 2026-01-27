米空母「エイブラハム・リンカーン」を中心とする空母打撃群が現在インド洋に展開していると2人の情報筋が26日にCNNに語った/Seaman Daniel Kimmelman/US Navy（CNN）米空母「エイブラハム・リンカーン」を中心とする空母打撃群が現在インド洋に展開しており、イランを標的として実行される可能性のある米国の作戦を支援する態勢に近づいている。2人の情報筋がCNNに語った。同打撃群は米中央軍の管轄区域内にあり、同軍の管轄には